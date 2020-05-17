Естонія виходить з режиму надзвичайного стану

Уряд Естонії на електронному засіданні схвалив рішення, яким з понеділка в країні завершується надзвичайний стан.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Обмеження, введені під час надзвичайного стану, будуть поступово пом'якшуватися, їх переведуть на нові юридичні підстави. Продовжить діяти і найголовніше обмеження на пересування - так зване правило "2+2". По завершенні надзвичайного стану в Естонії продовжить діяти надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я.

Уряд вирішив завершити надзвичайний стан, керуючись тим, що поширення коронавірусу в Естонії пішло на спад.

Необхідність продовжувати надзвичайний стан відпала і тому, що шляхом зміни відповідних законів як уряду, так і урядовим установам були забезпечені досить ефективні можливості при необхідності знову оперативно ввести заходи для запобігання.

"Завдяки розумній і відповідальній поведінці наших людей, в Естонії стало можливим завершити надзвичайний стан. Наші спільні зусилля дозволяють нам повернутися до звичайного укладу життя", - сказав прем'єр-міністр Юрі Ратас.

"Разом з тим ми повинні зберігати пильність, щоб і надалі не втратити контроль над поширенням вірусу. Це означає, що надзвичайний стан закінчиться, але деякі обмеження продовжать діяти. Це необхідно, щоб не допустити нової хвилі захворюваності", - підкреслив прем'єр-міністр.