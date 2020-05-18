У Швеції сподіваються на відкриття кордону з Данією не пізніше інших країн

У Швеції сподіваються на відкриття кордону з Данією не пізніше, ніж Данія погодить відповідний крок з іншими своїми сусідами, та вважатимуть інше рішення дискримінаційним кроком.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на The Local, про це заявила міністр закордонних справ Анн Лінде.

У Швеції сподіваються на відкриття кордону з Данією не пізніше, ніж Данія погодить відповідний крок з іншими своїми сусідами, зазначила Анн Лінде.

"З боку Швеції, ми наголошуємо, що Єврокомісія також зазначила, що [у питанні відкриття кордонів] не має бути дискримінації щодо певних країн, має бути спільний підхід, коли це робити… Ми можемо сказати, що у Сконе [регіон на півдні Швеції] заражень значно менше, ніж у районі Копенгагену, і в Данії багато хто теж звернув на це увагу", - зазначила Анн Лінде.

Минулого тижня у четвер міністр Швеції з нордичної співпраці Анна Халлберг зазначила, що буде "прикрістю", якщо Данія застосує дискримінуючий підхід.

"Ми не думаємо, що дискримінаційне ставлення однієї країни щодо іншої у питанні відкриття внутрішніх кордонів є прийнятним", - зазначила вона.

Данія збирається оголосити свої плани щодо відкриття кордонів 1 червня.

Офіційна позиція правлячої партії соціал-демократів – відкривати кордонів з усіма сусідами одночасно. Водночас, в опозиції вважають, що спершу можна відкрити кордони з Норвегією та Німеччиною, але не Швецією – через відсутність в останній жорстких заходів для стримування епідемії.

Скептицизм щодо відкриття кордону зі Швецією висловили навіть партії, які підтримують уряд. "Я, безумовно, не вірю, що слід затягувати відкриття кордону з Німеччиною до тих пір, поки це також не вважатиметься виправданим відкрити кордон зі Швецією", - заявив лідер опозиційної Ліберальної партії Якоб Еллеман-Дженсен.

Громадяни Данії можуть і зараз подорожувати до Швеції, але мають залишатися 14 днів на самоізоляції після повернення.

У Швеції кількість госпіталізованих з коронавірусом пацієнтів в рази більша, ніж у її сусідів – це понад 2000 пацієнтів, тоді як у Данії – 147, Норвегії – 61, Фінляндії – 117.

Нагадаємо, 13 травня Європейська комісія представила пакет керівних принципів і рекомендацій, щоб допомогти державам-членам поступово зняти обмеження на поїздки і дозволити туристичному бізнесу відновити свою роботу після кількох місяців блокування. Одним з головних розділів документа присвячений безпечному відновленню свободи пересування та скасування внутрішнього прикордонного контролю країнами ЄС.

Окремо наголошується на принципі недискримінації: коли держава-член вирішує дозволити поїздки на її територію або в конкретні регіони і райони на своїй території, вона повинна дозволяти поїздки з усіх районів, регіонів чи країн в ЄС з аналогічними епідеміологічними умовами.