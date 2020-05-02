В Італії за минулу добу різко збільшилася кількість загиблих через коронавірус

За минулу добу в Італійській статистиці було зафіксовано 474 смерті осіб, у яких була діагностовано захворювання, викликане коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Управління цивільного захисту Італії.

Загальна кількість померлих від COVID-19 за час епідемії у Італії склала 28,710 людей, з них про 474 смерті було повідомлено протягом минулої доби. Це – суттєве зростання у порівнянні з останніми днями. Там, напередодні повідомлялося про 269 жертви епідемії, при чому йшлося про тривале поступове зменшення рівня смертності. Більше, ніж за останню добу, фіксувалося лише 21 квітня, коли кількість загиблих перевищила 500 людей.

ОНОВЛЕНО: Втім, з'ясувалося, що таке різке зростання викликане неврахованими смертями попереднього періоду, у той час як кількість померлих власне за останні 24 години, навпаки, стала рекордно низькою - йдеться про 192 жертви, що є найменшим показником за останні півтора місяці. "Загальний показник був викривлений через повідомлення про 282 смерті за межами лікарень, які фактично сталися в квітні, але були зареєстровані лише зараз", пояснює la Repubblica.

Кількість нових діагностованих хворих, водночас, лишається відносно стабільною та відносно низькою – за добу захворіло 1900 людей. Загальна кількість за час епідемії перевищила 209 тисяч людей.

Кількість хворих із COVID-19 у реанімації продовжує невпинно спадати вже протягом майже місяця, зараз їх 1539. На початку квітня ця кількість перевищувала 4000.

Як повідомлялося, через зараження коронавірусом в Італії загинуло понад 150 медиків.

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