В Италии за минувшие сутки резко увеличилось число погибших из-за коронавируса

За прошедшие сутки в Итальянской статистике было зафиксировано 474 смерти с диагностированным заболеванием, вызванным коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Управления гражданской защиты Италии.

Общее количество умерших от COVID-19 за время эпидемии в Италии составило 28710 человек, из них информация о 474 смертях поступила за прошедшие сутки.

Это - существенный рост по сравнению с предыдущими днями. Там, накануне сообщалось о 269 жертвах эпидемии, причем речь шла о длительном постепенном уменьшении уровня смертности день ото дня. Больше, чем за последние сутки, фиксировалось только 21 апреля, когда число погибших превысило 500 человек.

ОБНОВЛЕНО: Впрочем, выяснилось, что такой резкий рост вызван неучтенными смертями предыдущего периода, в то время как количество умерших собственно за последние 24 часа, наоборот, стало рекордно низким - речь идет о 192 жертвах, что является наименьшим показателем за последние полтора месяца. "Общий показатель был искажен из-за сообщения о 282 смертях за пределами больниц, которые фактически произошли в апреле, но были зарегистрированы только сейчас", объясняет la Repubblica.

Число новых диагностированных больных при этом остается стабильным и относительно низким - за сутки заболело 1900 человек. Общее количество за время эпидемии превысило 209 тысяч человек.

Количество больных с COVID-19 в реанимации продолжает неуклонно падать уже на протяжении почти месяца, сейчас их 1539. В начале апреля оно превышало 4000.

Как сообщалось, из-за заражения коронавирусом в Италии погибло более 150 медиков.

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