Президент Хорватії призначив парламентські вибори на 5 липня

Президент Хорватії Зоран Міланович призначив дату парламентських виборів на 5 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Vecernji List.

"Згідно з рішенням про оголошення виборів членів парламенту, вибори будуть проведені на виборчих дільницях в Республіці Хорватія в неділю, 5 липня 2020 року, а вибори на виборчих дільницях в штаб-квартирах дипломатичних і консульських представництв Республіки Хорватія відбудуться в суботу, 4 липня і в неділю, 5 липня 2020 року", - заявили в адміністрації президента Хорватії.

Головними конкурентами за місця в хорватському парламенті традиційно стануть Соціал-демократична партія президента Мілановича і Хорватська демократична співдружність прем'єра Андрея Пленковича.

Однопалатний парламент Хорватії обирається строком на чотири роки.

Нагадаємо, 18 травня депутати парламенту Хорватії більшістю голосів проголосували за саморозпуск цього скликання.

Пропозицію про розпуск парламенту висунула правляча коаліція. Прем'єр-міністр Хорватії і лідер Хорватського демократичного союзу (HDZ) Андрей Пленкович раніше заявляв, що партія зможе знову отримати підтримку виборців і розраховує сформувати коаліцію з нинішніми партнерами.