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Президент Хорватии назначил парламентские выборы на 5 июля

Среда, 20 мая 2020, 14:45

Президент Хорватии Зоран Миланович назначил дату парламентских выборов на 5 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Vecernji List.

"Согласно решению об объявлении выборов членов парламента, выборы будут проведены на избирательных участках в Республике Хорватия в воскресенье, 5 июля 2020 года, а выборы на избирательных участках в штаб-квартирах дипломатических и консульских представительств Республики Хорватия состоятся в субботу, 4 июля и в воскресенье, 5 июля 2020 года ", - заявили в администрации президента Хорватии.

Главными конкурентами за места в хорватском парламенте традиционно станут Социал-демократическая партия президента Милановича и Хорватское демократическое содружество премьера Андрея Пленковича.

Однопалатный парламент Хорватии избирается сроком на четыре года.

Напомним, 18 мая депутаты парламента Хорватии большинством голосов проголосовали за самороспуск этого созыва.

Предложение о роспуске парламента выдвинула правящая коалиция. Премьер-министр Хорватии и лидер Хорватского демократического союза (HDZ) Андрей Пленкович ранее заявлял, что партия сможет снова получить поддержку избирателей и рассчитывает сформировать коалицию с нынешними партнерами.

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