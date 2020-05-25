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До Варшави прибув борт з працівниками з України

Понеділок, 25 травня 2020, 10:06

24 травня до Варшави прибув перший чартерний рейс з українськими працівниками. 

Про це "Європейській правді" повідомили у польській компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal, яка спільно з МАУ організувала чартер. 

На борту літака перебувало 178 громадян України. Після прильоту вони вирушили на двотижневий карантин в карантині центри.

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Згідно з вимогою української влади, з усіма працівниками укладені довгострокові контракти на роботу в Польщі. Також вони забезпечені медичною страховкою, в тому числі на випадок захворювання COVID-19.

Дозвіл на переліт було отримано у офіційних органів влади Польщі та України.

Рейс був організований у зв'язку з великим запитом на робочу силу польських роботодавців, а також українців, які хочуть поїхати до Польщі на роботу, зазначили у компанії.

На зворотному шляху з Варшави до Києва борт буде використаний МЗС України як евакуаційний для громадян України.

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Як повідомлялося раніше, після скандалу з блокуванням чартерів із заробітчанами уряд все ж дозволив спецрейси для українських сезонних робітників. 

Сезонні працівники змогли вилетіти спершу до Лондона, а згодом до Гельсінкі та інших міст. Зокрема, 5 травня МАУ виконала третій спецрейс з українськими сезонними робітниками – до Франкфурта.

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