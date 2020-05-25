В Варшаву прибыл борт с работниками из Украины

24 мая в Варшаву прибыл первый чартерный рейс с украинскими работниками.

Об этом "Европейской правде" сообщили в польской компании по международному трудоустройству Gremi Personal, которая совместно с МАУ организовала чартер.

На борту самолета находилось 178 граждан Украины. После прилета они отправились на двухнедельный карантин.

Согласно требованию украинской власти, со всеми работниками заключены долгосрочные контракты на работу в Польше. Также они обеспечены медицинской страховкой, в том числе на случай заболевания COVID-19.

Разрешение на перелет было получено в официальных органах власти Польши и Украины.

Рейс был организован в связи с большим запросом на рабочую силу от польских работодателей, а также от украинцев, желающих поехать в Польшу на работу, отметили в компании.

На обратном пути из Варшавы в Киев борт будет использован МИД Украины как эвакуационный для граждан Украины.

Как сообщалось ранее, после скандала с блокировкой чартеров с работниками Кабмин все же позволил спецрейсы для украинских сезонных рабочих.

Сезонные работники смогли вылететь сначала в Лондон, а затем в Хельсинки и другие города. Частности, 5 мая МАУ выполнила третий спецрейс с украинскими сезонными рабочими - во Франкфурт.

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