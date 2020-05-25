Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

На чартере с украинскими работниками обнаружили больного с коронавирусом

Албания постепенно открывает границы и пляжи

Президент Австрии нарушил карантин, засидевшись в ресторане

Посол объяснил, зачем предложил Шредеру пари о Крыме






В Варшаву прибыл борт с работниками из Украины

Понедельник, 25 мая 2020, 10:06

24 мая в Варшаву прибыл первый чартерный рейс с украинскими работниками.

Об этом "Европейской правде" сообщили в польской компании по международному трудоустройству Gremi Personal, которая совместно с МАУ организовала чартер.

На борту самолета находилось 178 граждан Украины. После прилета они отправились на двухнедельный карантин.

Читайте также
Назад в СССР: почему запрет рейсов для сезонных работников касается всех

Согласно требованию украинской власти, со всеми работниками заключены долгосрочные контракты на работу в Польше. Также они обеспечены медицинской страховкой, в том числе на случай заболевания COVID-19.

Разрешение на перелет было получено в официальных органах власти Польши и Украины.

Рейс был организован в связи с большим запросом на рабочую силу от польских работодателей, а также от украинцев, желающих поехать в Польшу на работу, отметили в компании.

На обратном пути из Варшавы в Киев борт будет использован МИД Украины как эвакуационный для граждан Украины.

Читайте также
В ожидании украинцев: как пандемия изменила польский рынок труда

Как сообщалось ранее, после скандала с блокировкой чартеров с работниками Кабмин все же позволил спецрейсы для украинских сезонных рабочих.

Сезонные работники смогли вылететь сначала в Лондон, а затем в Хельсинки и другие города. Частности, 5 мая МАУ выполнила третий спецрейс с украинскими сезонными рабочими - во Франкфурт.

Читайте также: Авиарейсы новой эпохи: как и при каких условиях позволят летать в ЕС и в Украине

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Польша Трудовые мигранты
powered by lun.ua