У вівторок, 5 квітня, МАУ виконає третій спецрейс з українськими заробітчанами до Франкфурта.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

У вівторок, 5 травня, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" виконає третій спеціальний пасажирський рейс з Києва до Франкфурта для перевезення українців, що мають трудові контракти за кордоном.

"Продовження програми перевезення українських громадян за кордон за трудовими контрактами стало можливим завдяки тісній співпраці авіакомпанії з Міністерством закордонних справ та офісом віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції", - йдеться у повідомленні пресслужби МАУ.

Для подорожі необхідно мати трудову візу, контракт на термін від 3 місяців і медичне страхування, у тому числі на випадок COVID-19.

"Наразі МАУ отримала замовлення на здійснення чартерних перевезень до Німеччини, Великої Британії, Фінляндії, Швеції, Польщі", - додають у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, після скандалу з блокуванням чартерів із заробітчанами, авіакомпанія все ж змогла здійснити перевезення українських сезонних працівників до Лондона, а згодом і до Гельсінкі.

Вчора у пресслужбі віцепрем'єра повідомили, що "разом з фінськими колегами уряд України допоможе українським працівникам організовано дістатися на сезонні роботи".