Італійські мери стурбовані "натовпами на вулицях" останніми вихідними

Останніми вихідними італійці масово вийшли відпочивати на вулиці своїх міст, попри загрозу вірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere.

На останніх вихідних італійці масово вийшли відпочивати на вулиці своїх міст після двох місяців жорсткого карантину. На відео, відзнятих репортерами, можна бачити на вулицях і площах сотні людей, переважно молоді. Багато з них – без масок, подекуди дотримуватися дистанції непросто.

Ситуація викликала занепокоєння мерів міст, які побоюються, що така кількість людей на вулицях призведе до повторного спалаху.

"Звісно, я не хочу говорити про якісь закриття, щоб захистити тих, хто працює, але абсолютно очевидно, що ці вихідні не були нормальними, і ми не можемо допустити повторення такої ситуації", - заявив мер Мілану Джузеппе Сала.

На своїй Фейсбук-сторінці він також напряму звернувся до людей.

"Вчора я говорив зі своїми колегами з великих міст. Ми (мери) почуваємося спантеличено, тому що з наявними силами поліції не можемо нормально контролювати зібрання, тож ми закликаємо до вашого здорового глузду", - наголосив він.

Джузеппе Сала розповів, що зустрінеться з префектами для пошуку конструктивного рішення.

Ще в середині минулого тижня прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте висловлював стурбованість тим, що мешканці країни повернулися до звичайного нічного життя, ігноруючи рекомендації щодо дистанціювання і гігієни.

Як повідомлялося раніше, вчора у Ломбардії, епіцентрі епідемії в країні, не зафіксували жодної смерті за добу вперше з лютого. Загалом в Італії померли лише 50 хворих.

Нагадаємо, після двох місяців жорсткого карантину ресторани, бари, перукарні, музеї, спортивні центри та більшість магазинів знову відкрили свої двері в Італії у понеділок.