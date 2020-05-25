Итальянские мэры обеспокоены толпами на улицах в последние выходные

В минувшие выходные итальянцы массово вышли отдыхать на улицы своих городов, несмотря на угрозу вируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere.

На последних выходных итальянцы массово вышли отдыхать на улицы своих городов после двух месяцев жесткого карантина. На видео, отснятых репортерами, можно видеть на улицах и площадях сотни людей, преимущественно молодежь. Многие из них - без масок, иногда соблюдать дистанцию ​​непросто.

Ситуация вызвала беспокойство мэров городов, которые опасаются, что такое количество людей на улицах приведет к повторной вспышке.

"Конечно, я не хочу говорить о закрытиях, чтобы защитить тех, кто работает, но совершенно очевидно, что эти выходные не были нормальными, и мы не можем допустить повторения такой ситуации", - заявил мэр Милана Джузеппе Сала.

На своей фейсбук-странице он также напрямую обратился к людям.

"Вчера я говорил со своими коллегами из больших городов. Мы (мэры) чувствуем себя озадаченными, потому что с имеющимися силами полиции не можем нормально контролировать собрания, поэтому мы призываем к вашему здравому смыслу", - сказал он.

Джузеппе Сала рассказал, что встретится с префектом для поиска конструктивного решения.

Еще в середине прошлой недели премьер-министр Италии Джузеппе Конте выражал обеспокоенность тем, что жители страны вернулись к обычной ночной жизни, игнорируя рекомендации по дистанцированию и гигиене.

Как сообщалось ранее, вчера в Ломбардии, эпицентре эпидемии в стране, не зафиксировали ни одной смерти за сутки впервые с февраля. Всего в Италии умерли только 50 больных.

Напомним, после двух месяцев жесткого карантина рестораны, бары, парикмахерские, музеи, спортивные центры и большинство магазинов вновь открыли свои двери в Италии в понедельник.