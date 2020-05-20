Без масок і дистанції: прем'єр Італії стурбований поверненням країни до "нічного життя"

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що стурбований тим, що жителі країни повернулися до звичайного нічного життя, ігноруючи рекомендації щодо дистанціювання і гігієни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriera dela Serra.

"Спасибі вам, італійці, але це ще не кінець, треба зрозуміти, що зараз не час для вечірок і нічного життя, інакше крива захворювання зросте. Ми скасували самоізоляцію, тому що крива була під контролем, але ніхто не повинен думати, що запобіжні заходи більше не потрібні ", - сказав він.

В останні дні у соцмережах циркулюють фотографії та відео "нічного життя" від Риму до Палермо, на яких сотні людей збираються без масок і без дотримання дистанції.

Також Конте нагадав, що недотримання заборон буде каратися штрафом від 400 до 3000 євро.

Міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца також закликав громадян дотримуватися рекомендацій і обмежити відвідування барів і ресторанів.

"Величезні зусилля, докладені за останні два місяці, не повинні пропасти. Якщо крива почне знову зростати, ми будемо змушені знову закритися", - сказав він.

Нагадаємо, після двох місяців жорсткого карантину ресторани, бари, перукарні, музеї, спортивні центри та більшість магазинів знову відкрили свої двері в Італії у понеділок.