Кулеба розповів, коли може пройти зустріч Зеленського і Орбана

Особиста зустріч президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана може відбутися в липні.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з угорським колегою Петером Сійярто в Будапешті, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами Кулеби, він передав Сійярто офіційне запрошення від президента Зеленського на адресу Віктора Орбана "відвідати Україну у зручний для нього час".

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"Але, я думаю, що тут ми з Петером візьмемо на себе ініціативу і порекомендуємо нашим лідерам той самий зручний час, який, за нашими підрахунками, настане десь в липні цього року", - зазначив Кулеба.

Він додав, що передав Сійярто також проєкт меморандуму про відносини між двома країнами, і до липня обидві сторони працюватимуть над ним "на усіх рівнях".

"Ми використаємо цей час, аби максимально фіналізувати домовленості, яких лідери мають досягнути. Підходи президента України і прем’єр-міністра Угорщини дуже схожі. Це результат. Зустріч не може бути просто політичним явищем, вони мають досягнути результату", - резюмував Кулеба.

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Нагадаємо, українські експерти, що опікуються українсько-угорськими відносинами, напередодні візиту підготували спільну позицію щодо "червоних ліній" України у пошуку компромісу з Угорщиною.

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