Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС виділив Україні 500 млн євро в рамках четвертого макрофіну

Авіасполучення між Україною і Австрією може відновитися після 23 червня

Чорногорія з 1 червня дозволить в’їзд іноземцям з 26 країн

У Франції з 2 червня стартує друга фаза послаблення карантину






Глави МЗС Угорщини і Болгарії зідзвонились, щоб обговорити меншини в Україні

П'ятниця, 29 травня 2020, 12:57

Перед зустріччю з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Будапешті міністр закордонних справ Угорщини обговорив питання національних меншин в Україні з болгарською колегою. 

Як пише "Європейська правда", про це Петер Сійярто повідомив на своїй офіційній Facebook-сторінці у п’ятницю.

"Я тільки що проконсультувався телефоном з міністром закордонних справ Болгарії Катериною Захарієвою, оскільки болгари також мають значну національну громаду в Україні, на яку так само впливає реорганізація, яку проводить українська адміністрація", - зазначив Сійярто. 

Читайте також
Експерти визначили "червоні лінії" у пошуку компромісу з Угорщиною

"І болгари, і ми прагнемо зберегти райони з болгарською і угорською більшістю навіть після реформи", - додав угорський міністр закордонних справ. 

Він підкреслив, що ці питання планує обговорити на переговорах з міністром закордонних справ України.

Як повідомляла "Європейська правда", Кулеба попри карантин автомобілем вирішив до Будапешта, аби 29 травня провести переговори про примирення. 

Парламент Болгарії раніше ухвалив заяву з вимогою до України не "розділяти" Болградський район Одеської області, який є одним з головних центрів болгарської меншини в Україні.

Читайте також
Кулеба ще до завершення карантину їде до Угорщини домовлятися про примирення

Уряд України планує провести адміністративну реформу, яка може створити у Болградському районі п'ять об'єднаних територіальних громад, де етнічні болгари більше не будуть більшістю. 

МЗС висловило протест через заяву парламенту Болгарії щодо Болградського району і назвало неприйнятними спроби втручання у внутрішні справи України.

Українські експерти, що опікуються українсько-угорськими відносинами, напередодні візиту підготували спільну позицію щодо "червоних ліній" України у пошуку компромісу з Угорщиною.  

Детальніше про те, чим можна і чим неприпустимо поступатися на переговорах з Угорщиною: Межа поступок: що може пообіцяти Зеленський заради примирення з Угорщиною

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Угорщина Болгарія
powered by lun.ua