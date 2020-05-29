Глави МЗС Угорщини і Болгарії зідзвонились, щоб обговорити меншини в Україні

Перед зустріччю з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Будапешті міністр закордонних справ Угорщини обговорив питання національних меншин в Україні з болгарською колегою.

Як пише "Європейська правда", про це Петер Сійярто повідомив на своїй офіційній Facebook-сторінці у п’ятницю.

"Я тільки що проконсультувався телефоном з міністром закордонних справ Болгарії Катериною Захарієвою, оскільки болгари також мають значну національну громаду в Україні, на яку так само впливає реорганізація, яку проводить українська адміністрація", - зазначив Сійярто.

"І болгари, і ми прагнемо зберегти райони з болгарською і угорською більшістю навіть після реформи", - додав угорський міністр закордонних справ.

Він підкреслив, що ці питання планує обговорити на переговорах з міністром закордонних справ України.

Як повідомляла "Європейська правда", Кулеба попри карантин автомобілем вирішив до Будапешта, аби 29 травня провести переговори про примирення.

Парламент Болгарії раніше ухвалив заяву з вимогою до України не "розділяти" Болградський район Одеської області, який є одним з головних центрів болгарської меншини в Україні.

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Уряд України планує провести адміністративну реформу, яка може створити у Болградському районі п'ять об'єднаних територіальних громад, де етнічні болгари більше не будуть більшістю.

МЗС висловило протест через заяву парламенту Болгарії щодо Болградського району і назвало неприйнятними спроби втручання у внутрішні справи України.

Українські експерти, що опікуються українсько-угорськими відносинами, напередодні візиту підготували спільну позицію щодо "червоних ліній" України у пошуку компромісу з Угорщиною.

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