Кулеба рассказал, когда может пройти встреча Зеленского и Орбана

Личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может произойти в июле.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с венгерским коллегой Петером Сийярто в Будапеште, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам Кулебы, он передал Сийярто официальное приглашение от президента Зеленского в адрес Виктора Орбана "посетить Украину в удобное для него время".

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"Но, я думаю, что здесь мы с Петером возьмем на себя инициативу и порекомендуем нашим лидерам удобное время, которое, по нашим подсчетам, наступит где-то в июле этого года", - отметил Кулеба.

Он добавил, что передал Сийярто также проект меморандума об отношениях между двумя странами, и до июля обе стороны будут работать над ним "на всех уровнях".

"Мы используем это время, чтобы максимально финализировать договоренности, которых лидеры должны достичь. Подходы президента Украины и премьер-министра Венгрии очень схожи - это результат. Встреча не может быть просто политическим явлением, они должны достичь результата", - резюмировал Кулеба.

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Напомним, украинские эксперты, которые занимаются украинско-венгерскими отношениями, накануне визита подготовили совместную позицию по "красным линиям" Украины в поиске компромисса с Венгрией.

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