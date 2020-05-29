В Іспанії вперше з березня виявили завезені випадки коронавірусу
Двоє людей, які приїхали зі Сполучених Штатів в іспанський регіон Валенсія, здали позитивний результат на коронавірус, і, ймовірно, це перший завезений вірус в Іспанії з середини березня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Завезені випадки коронавірусу практично зникли в Іспанії після того, як 14 березня країна закрила свої кордони і ввела карантин для населення.
Регіональний радник з охорони здоров'я Ана Барсело сказала, що мандрівники, ймовірно, не виконали обов'язковий двотижневий карантин після прибуття до Іспанії.
Також вона повідомила, що мандрівники не направлялися безпосередньо до Валенсії і їх точний маршрут поки невідомий.
Розташована на середземноморському узбережжі Іспанії, Валенсія є домом для туристичних курортів, таких як Бенідорм і Аліканте.
У понеділок регіон перейде до другого з чотирьох етапів пом'якшення карантину, при якому дозволяється збиратися групами до 15 осіб і скасовуються деякі обмеження на пересування.