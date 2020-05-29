В Испании с начала пандемии коронавирусом заразились более 50 тысяч медиков

В Испании коронавирусом заразились 51 482 медицинских работников с начала пандемии, 63 из них умерли в результате болезни.

Об этом объявил директор Центра координации систем здравоохранения и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

"Случаи среди медицинских работников должны быть диагностированы осторожно: они заболевали не только на работе, но и за рубежом. Есть некоторые данные, которые все еще исправляются, но сейчас мы обнаружили 51 482 медицинских работников по всем отраслям здравоохранения, которые были инфицированы, из них 85% уже выздоровели", - сказал Симон.

Он также уточнил, что на сегодня 730 инфицированных медиков госпитализированы и 631 находятся в самоизоляции.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки в Испании подтверждено 2 смертельных случая среди инфицированных коронавирусом. Предыдущие два дня сообщалось об одной смерти.

Также зафиксировано 187 новых случаев инфицирования, а всего с начала пандемии были инфицированы 238 564 человек.

Ранее сообщалось, что два человека, которые приехали из Соединенных Штатов в испанский регион Валенсия, сдали положительный результат на коронавирус, и, вероятно, это первый завезенный вирус в Испании с середины марта.