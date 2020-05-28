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В Іспанії другий день поспіль лише 1 померлий від коронавірусу

Четвер, 28 травня 2020, 19:09

В Іспанії другу добу поспіль підтверджено всього один летальний випадок, спричинений ускладненнями від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що за останні сім днів у країні зафіксовано 38 летальних випадків, вчора був один, а за день до того повідомлялося про 35.

Загальна кількість підтверджених летальних випадків з початку пандемії складає 27 119.

Також повідомляється, що за добу зафіксовано 182 нових випадки захворювання, із них більшість підтверджені у Каталонії та Мадриді. Загалом з початку пандемії в Іспанії було інфіковано 237 906 осіб.

Слід зазначити, що на початку тижня міністерство оголосило, що переглядає дані, щоб "виправити статистику, усунути дублювання та непідтверджені випадки смерті".

Нагадаємо, уряд Іспанії прийняв рішення скасувати з 1 липня обов'язковий карантин для мандрівників, які приїжджають з інших країн.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес раніше оголосив, що іноземні туристи зможуть подорожувати до Іспанії з липня.

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