Прем’єр Іспанії пропонує вчетверте продовжити надзвичайний стан

Прем’єр-міністр Іспанії пропонує Конгресу вчетверте продовжити надзвичайний стан в країні у зв’язку з епідемією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес запропонував Конгресу, нижній палаті парламенту, вчетверте продовжити надзвичайний стан в країні, запроваджений для протидії епідемії коронавірусу, ще на декілька тижнів.

За словами прем’єра, це важливий і безальтернативний варіант для виконання плану.

"Скасування надзвичайного стану зараз було б великою, абсолютною помилкою", - заявив Педро Санчес.

Опозиція, водночас, звинувачує прем’єра у спробі домогтися абсолютної влади.

Для рішення про продовження надзвичайного стану, парламент має прийняти його звичайною більшістю. Дебати ще тривають.

Раніше видання повідомляло також, що деякі керівники регіонів Іспанії виступають проти чергового продовження надзвичайного стану.

Надзвичайний стан в Іспанії запроваджений з 14 березня. Кожні 2 тижні Конгрес має затвердити його продовження. Термін останнього продовження спливає 9 травня.

Нагадаємо, з 27 квітня в країні відновили роботу промислові підприємства, а з 2 травня людям вперше дозволили вийти на вулицю, щоб прогулятися і зайнятися спортом після 48 днів ізоляції. За ці кілька днів поліція виписала понад 36 тисяч штрафів за недотримання дистанції.

4 травня почалася так звана "нульова фаза" скасування карантинних обмежень: відкрилися невеликі магазини, перукарні (за попереднім записом), ресторанам дозволили продавати їжу "з собою".

В останні 4 дні щоденна кількість померлих від коронавірусу в Іспанії не перевищувала 200 осіб, але сьогодні знову зросла. Водночас, нових випадків меншає.