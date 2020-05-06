Поліція Іспанії у вихідні після послаблення карантину виписала 36 тисяч штрафів 

Понад 36 000 людей були оштрафовані в Іспанії на минулих вихідних, коли їм вперше дозволили вийти на вулицю, щоб прогулятися і зайнятися спортом після 48 днів ізоляції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

До послаблення обмежень в Іспанії дозволялося виходити з дому тільки з кількох конкретних причин, які включали покупку продуктів в супермаркеті або аптеці і відвідування лікаря. З 2 травня іспанцям дозволили прогулянки і фізичні вправи на свіжому повітрі.

Однак, незважаючи на те, що більшість дотримувалися правил, були і ті, хто нехтував ними.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії заявило, що поліція по всій Іспанії виписала в цілому 36 762 штрафу протягом вихідних днів і здійснила 235 арештів. Зокрема, чимало штрафів було виписано щодо учасників вуличних вечірок, які не дотримувалися правил соціального дистанціювання.

Загальна кількість штрафів, виписаних з моменту оголошення карантину 14 березня, тепер досягла 806 595, 7189 осіб арештували.

Дані МВС Іспанії показують, що субота та неділя - це піковий час для порушення правил, і з моменту початку карантину кожен вікенд виписується не менше 30 000 штрафів. Найбільше їх було у великодні вихідні – майже 50 тисяч.