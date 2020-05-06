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Премьер Испании предлагает в четвертый раз продлить чрезвычайное положение

Среда, 6 мая 2020, 16:33

Премьер-министр Испании предлагает Конгрессу в четвертый раз продлить чрезвычайное положение в стране в связи с эпидемией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Премьер-министр Испании Педро Санчес предложил Конгрессу, нижней палате парламента, в четвертый раз продлить чрезвычайное положение в стране, введенное для противодействия эпидемии коронавируса, еще на несколько недель.

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По словам премьера, это важный и безальтернативный вариант для выполнения плана ослабления карантина и окончательной победы над эпидемией.

"Отмена чрезвычайного положения сейчас было бы большой, абсолютной ошибкой", - заявил Педро Санчес.

Оппозиция одновременно обвиняет премьера в попытке добиться абсолютной власти.

Для решения о продлении чрезвычайного положения, парламент должен принять его простым большинством. Дебаты продолжаются.

Ранее издание сообщало также, что некоторые руководители регионов Испании выступают против очередного продления чрезвычайного положения.

Чрезвычайное положение в Испании введено с 14 марта. Каждые две недели Конгресс должен его продлевать. Срок последнего продления истекает 9 мая.

Напомним, с 27 апреля в стране возобновили работу промышленные предприятия, а со 2 мая людям впервые позволили выйти на улицу, чтобы прогуляться и заняться спортом после 48 дней изоляции. За эти несколько дней полиция выписала более 36 000 штрафов за несоблюдение дистанции.

4 мая началась так называемая "нулевая фаза" отмены карантина: открылись небольшие магазины, парикмахерские (по предварительной записи), ресторанам разрешили продавать еду с собой.

В последние 4 дня ежедневное количество умерших от коронавируса в Испании не превышала 200 человек, но сегодня снова возросла. В то же время новых случаев стало меньше.

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