Премьер Испании предлагает в четвертый раз продлить чрезвычайное положение
Премьер-министр Испании предлагает Конгрессу в четвертый раз продлить чрезвычайное положение в стране в связи с эпидемией.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
Премьер-министр Испании Педро Санчес предложил Конгрессу, нижней палате парламента, в четвертый раз продлить чрезвычайное положение в стране, введенное для противодействия эпидемии коронавируса, еще на несколько недель.
По словам премьера, это важный и безальтернативный вариант для выполнения плана ослабления карантина и окончательной победы над эпидемией.
"Отмена чрезвычайного положения сейчас было бы большой, абсолютной ошибкой", - заявил Педро Санчес.
Оппозиция одновременно обвиняет премьера в попытке добиться абсолютной власти.
Для решения о продлении чрезвычайного положения, парламент должен принять его простым большинством. Дебаты продолжаются.
Ранее издание сообщало также, что некоторые руководители регионов Испании выступают против очередного продления чрезвычайного положения.
Чрезвычайное положение в Испании введено с 14 марта. Каждые две недели Конгресс должен его продлевать. Срок последнего продления истекает 9 мая.
Напомним, с 27 апреля в стране возобновили работу промышленные предприятия, а со 2 мая людям впервые позволили выйти на улицу, чтобы прогуляться и заняться спортом после 48 дней изоляции. За эти несколько дней полиция выписала более 36 000 штрафов за несоблюдение дистанции.
4 мая началась так называемая "нулевая фаза" отмены карантина: открылись небольшие магазины, парикмахерские (по предварительной записи), ресторанам разрешили продавать еду с собой.
В последние 4 дня ежедневное количество умерших от коронавируса в Испании не превышала 200 человек, но сегодня снова возросла. В то же время новых случаев стало меньше.