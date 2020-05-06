Смертність від коронавірусу в Іспанії знову зросла, число інфікованих спадає

В Іспанії після чотирьох днів, коли кількість померлих від коронавірусу була нижчою 200, смертність знову зросла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Так, протягом останньої доби від коронавірусної хвороби померли 244 особи. Напередодні повідомлялося про 185 смертей. Загальна кількість жертв з початку епідемії в Іспанії зросла до 25 857.

В той же час число нових випадків коронавірусу меншає – за останні 24 години було підтверджено 685 заражень, тоді як напередодні 867.

Загальна кількість інфікованих з початку епідемії складає 220 325 осіб.

Вилікувалися від коронавірусу 126 тисяч людей.

Нагадаємо, в Іспанії 4 травня почалася так звана "нульова фаза" урядового плану із поступового скасування карантинних обмежень, запроваджених через епідемію коронавірусу.

По всій країні дозволяється відкривати невеликі магазини, а також перукарні за попередньою домовленістю. Ресторани також відновлюють роботу, але продаватимуть їжу тільки на винос.

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