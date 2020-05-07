Кількість жертв коронавірусу в Швеції перевищила 3 тисячі осіб

Від початку спалаху коронавірусу в Швеції у зв’язку з хворобою померли вже 3 040 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

За останню добу зареєстровано 99 нових смертей - однак не всі люди померли за останні 24 години. Це пов’язано із затримкою звітування з 21 регіону Швеції.

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Всього в скандинавській країні зареєстровано 24 623 випадки коронавірусу - багато нових випадків пов'язані з посиленням тестування медичного персоналу.

Число нових смертей і число нових пацієнтів, що надходять в реанімацію, є стабільним або й знижується останніми днями.

При цьому кількість нових випадків інфекцій в будинках для людей похилого віку знижується в Стокгольмі - раніше значну частину хворих виявляли саме там.

Як відомо, Швеція стала країною із найм’якшими у Європі карантинними обмеженнями. Лише 1 квітня країна оголосила про закриття лижних курортів та почала запроваджувати обмеження для магазинів, громадського транспорту, спортивних установ і роботодавців – але без жорсткого карантину.

Швеція на 14 місці у світі за кількістю смертей від коронавірусу.

Детальніше про підхід Швеції у статті: Епідемія без карантину: як Швеція витримує коронавірус без жорстких обмежень.