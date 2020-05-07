Число жертв коронавируса в Швеции превысило 3 тысячи человек

С начала вспышки коронавируса в Швеции в связи с болезнью умерли уже 3040 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

За последние сутки зарегистрировано 99 новых смертей - однако не все люди умерли за последние 24 часа. Это связано с задержкой отчетности из 21 региона Швеции.

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Всего в скандинавской стране зарегистрировано 24 623 случая коронавируса - много новых случаев связаны с усилением тестирования медицинского персонала.

Число новых смертей и число новых пациентов, поступающих в реанимацию, остается стабильным или даже снижается в последние дни.

При этом количество новых случаев инфекции в домах престарелых снижается в Стокгольме - ранее значительную часть больных выявляли именно там.

Как известно, Швеция стала страной с самыми мягкими в Европе карантинными ограничениями. Лишь 1 апреля страна объявила о закрытии лыжных курортов и начала вводить ограничения для магазинов, общественного транспорта, спортивных учреждений и работодателей - но без жесткого карантина.

Швеция - на 14-м месте в мире по количеству смертей от коронавируса.

Подробнее о подходе Швеции в статье: Эпидемия без карантина: как Швеция выдерживает коронавирус без жестких ограничений