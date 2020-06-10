Німеччина продовжить попередження щодо подорожей за межі ЄС до кінця літа

Уряд Німеччини збирається продовжити попередження щодо подорожей за межі ЄС до кінця літа.

Як пише "Європейська правда", за джерелами агентства DPA таке рішення мають прийняти у середу.

Уряд Німеччини планує продовжити попередження щодо подорожей до 160 країн за межами ЄС до 31 серпня у зв’язку з пандемією коронавірусу.

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Виключення можуть зробити лише для окремих країн, які будуть відповідати певним критеріям, таким як ситуація з коронавірусом, спроможність медичної системи і системи тестування, ситуація з гігієною та обмеження на в’їзд.

У зв’язку з пандемією коронавірусу міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас 17 березня видав попередження щодо поїздок до близько 200 країн світу. Це було безпрецедентним кроком, оскільки раніше подібні попередження видавали лише у разі безпосередньої загрози для життя у даній країні, як бойові дії.

Минулого тижня Берлін вирішив з 15 червня скасувати глобальне застереження та замінити його інформацією щодо ситуації в окремих державах.

Крім того, застереження буде зняте для 31 європейської країни – 26 членів ЄС, Британії, Швейцарії, Ліхтенштейну, Норвегії та Ісландії. Для Іспанії та Норвегії обмеження знімуть пізніше, тому що вони поки не послаблюють обмеження на в’їзд.

Іінформація щодо кожної країни за необхідності буде коригуватися щодня та залежатиме від того, як розвивається інфекція у тих чи інших країнах.

Застереження від поїздок у треті країни, як і раніше, залишається в силі.

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