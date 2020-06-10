Франція планує завершити надзвичайний стан в охороні здоров’я 10 липня

Франція не планує продовжувати дію надзвичайного стану у сфері охорони здоров’я після 10 липня, але готує закон, який при цьому дозволить продовжити деякі карантинні обмеження.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це заявили у французькому уряді.

Уряд Франції не планує продовжувати дію надзвичайного стану у сфері охорони здоров’я після 10 липня, коли спливає термін його дії. Водночас, Рада міністрів розгляне проєкт закону, який дозволить уряду продовжувати певні карантинні обмеження ще 4 місяці після цієї дати – такі як вимога носити маску у громадському транспорті і магазинах, заборона будь-яких масових зібрань, зачинення певних публічних закладів.

Цей проєкт не дозволить посилити карантин до тих масштабів, у яких він діяв починаючи з 17 березня.

У разі суттєвого погіршення епідемічної ситуації, не виключають повернення надзвичайного стану у сфері охорони здоров’я – в окремих регіонах або на всій території країни, за рішенням Ради міністрів.

Поки що ситуація покращується. В країні щодня виявляють декілька сотень нових хворих, вчора цей показник перевищував 400. Водночас, кількість пацієнтів в реанімації вчора знизилася до менше 1000 осіб – 955 пацієнтів, тоді як на піку епідемії, у квітні, їхня кількість перевищувала 7 тисяч. За останню добу померли 87 хворих. Загальна кількість померлих з початку епідемії досягла 29 296.

Надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я Франція запровадила з 24 березня і після того один раз продовжувала його – до 10 липня.