Германия продолжит предупреждения о путешествиях за пределы ЕС до конца лета

Правительство Германии собирается продолжить предупреждения о путешествиях за пределы ЕС до конца лета.

Как пишет "Европейская правда", по источникам агентства DPA такое решение должно быть принято в среду.

Правительство Германии планирует продолжить предупреждения о путешествиях в 160 стран за пределами ЕС до 31 августа в связи с пандемией коронавируса.

Исключение могут сделать лишь для отдельных стран, которые будут соответствовать определенным критериям, таким как ситуация с коронавируса, способность медицинской системы и системы тестирования, ситуация с гигиеной и ограничения на въезд.

В связи с пандемией коронавируса министр иностранных дел Германии Хайко Маас 17 марта издал предупреждение относительно поездок в около 200 стран мира. Это было беспрецедентным шагом, поскольку ранее подобные предупреждения выдавали только в случае непосредственной угрозы для жизни в данной стране, как боевые действия.

На прошлой неделе Берлин решил с 15 июня отменить глобальное предостережение и заменить его информацией о ситуации в отдельных государствах.

Кроме того, предостережение будет снят для 31 европейской страны - 26 членов ЕС, Великобритании, Швейцарии, Лихтенштейна, Норвегии и Исландии. Для Испании и Норвегии ограничения снимут позже, так как они пока не ослабляют ограничения на въезд.

И информация по каждой страны при необходимости будет корректироваться каждый день и будет зависеть от того, как развивается инфекция в тех или иных странах.

Предостережение от поездок в третьи страны, по-прежнему остается в силе.

Читайте также: Между безвизом и коронавирусом: как останавливать туристов после открытия авиарейсов в ЕС