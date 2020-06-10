Словаччина змінила правила в’їзду з України

Прикордонна поліція Словаччини повідомила про зміну порядку в’їзду іноземців з території України з 10 червня

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті ДПСУ.

На територію Словаччини відсьогодні дозволяють пропуск осіб з постійним або тимчасовим дозволом на проживання на її території та тих, кому було видано довідку від компетентного міністерства, якщо на в’їзді вони пред’являть негативний RT-PCR тест на захворювання COVID-19 словацькою, чеською, англійською або німецькою мовами або перекладений однією з цих мов.

Давність видачі результатів тесту не повинна перевищувати 96 годин. Скасовується обов’язкова обсервація для вказаної категорії осіб та дотримання дій за мобільним додатком "Smart karanténa" ("Розумний карантин").

Водночас такі особи повинні дотримуватися ізоляції вдома і протягом 5 днів від приїзду пройти лабораторний аналіз на захворювання COVID-19.

Транзитний проїзд через територію Словаччини дозволяється з дотриманням таких умов:

- транзит громадян держав Євросоюзу і їхніх сімей при поверненні до країни ЄС, громадянами якої вони є. Вказані особи повинні проїхати територію Словаччини без зупинки не більше, ніж за 8 годин від в’їзду, враховуючи необхідне дозаправлення пальним;

- транзит громадян третіх країн до держави Євросоюзу, в якій вони мають постійний або тимчасовий дозвіл на проживання. Під час в’їзду на територію Словаччини вони повинні пред’явити негативний RT-PCR тест на захворювання COVID-19. Такі особи повинні проїхати територію країни без зупинки не більше, ніж за 8 годин від в’їзду, враховуючи необхідне дозаправлення пальним.

Наразі на кордоні зі Словаччиною функціонують такі пункти пропуску: "Ужгород – Вишнє Нємецке" (для автомобільного сполучення); "Малий Березний – Убля" (для автомобільного та пішохідного сполучення); "Малі Селменці – Велке Слеменце" (для пішохідного сполучення).

Нагадаємо, прем’єр Словаччини Ігор Матович оголосив про подальші послаблення коронавірусних обмежень з 10 червня, серед них – дозвіл на подорожі з 16 країн.

Минулого тижня Словаччина знову відкрила кордони з сусідніми Чехією, Австрією та Угорщиною.

Надзвичайний стан у Словаччині, запроваджений через коронавірус, триватиме до 15 червня, після цієї дати його продовжувати не будуть.

Читайте також: Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС.