Словакия изменила правила въезда из Украины

Пограничная полиция Словакии сообщила об изменении порядка въезда иностранцев с территории Украины с 10 июня

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте ГПСУ.

На территорию Словакии с сегодняшнего дня позволяют пропуск лиц с постоянным или временным разрешением на проживание на ее территории и тех, кому была выдана справка от компетентного министерства, если на въезде они предъявят отрицательный RT-PCR тест на заболевание COVID-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках или переведенный на один из этих языков.

Давность выдачи результатов теста не должна превышать 96 часов. Отменяется обязательная обсервация для указанной категории лиц и соблюдение действий с мобильным приложением "Smart karanténa" ("Умный карантин").

В то же время такие лица должны соблюдать изоляцию дома и в течение 5 дней от приезда пройти лабораторный анализ на заболевание COVID-19.

Транзитный проезд через территорию Словакии разрешается при соблюдении следующих условий:

- транзит граждан государств Евросоюза и их семей при возвращении в страну ЕС, гражданами которой они являются. Указанные лица должны проехать территорию Словакии без остановки не более, чем за 8:00 от въезда, учитывая необходимое дозаправки горючим;

- транзит граждан третьих стран в государства Евросоюза, в которой они имеют постоянный или временный вид на жительство. При въезде на территорию Словакии они должны предъявить отрицательный RT-PCR тест на заболевание COVID-19. Такие лица должны проехать территорию страны без остановки не более чем за 8 часов после въезда, учитывая необходимость дозаправки топливом.

Сейчас на границе со Словакией функционируют пункты пропуска: "Ужгород - Вишне Немецке" (для автомобильного сообщения); "Малый Березный - Убля" (для автомобильного и пешеходного сообщения); "Малые Селменцы - Вельке Слеменце" (для пешеходного сообщения).

Напомним, премьер Словакии Игорь Матович объявил о дальнейших ослаблениях коронавирусных ограничений с 10 июня, среди них - разрешение на путешествия из 16 стран.

На прошлой неделе Словакия вновь открыла границы с соседними Чехией, Австрией и Венгрией.

Чрезвычайное положение в Словакии, введенное из-за коронавируса, продлится до 15 июня, после этой даты его продлевать не будут.

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