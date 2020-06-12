Зеленський запропонував Швеції будувати сміттєпереробні заводи в Україні

Президент Зеленський запропонував Швеції спільно будувати сміттєпереробні заводи в Україні.

Про це йшлося у телефонній розмові глави держави з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу офісу президента.

"Володимир Зеленський запропонував шведській стороні розглянути перспективи реалізації співпраці в будівництві мережі сміттєпереробних заводів в Україні", - сказано у повідомленні.

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Зеленський також подякував за незмінну підтримку Швецією суверенітету й територіальної цілісності України та поінформував про ситуацію на Донбасі й виконання домовленостей паризького саміту в нормандському форматі. Він також наголосив на необхідності повернення Криму на порядок денний.

"Прошу вас підтримувати питання повернення Криму на порядку денному. Впродовж років звучало лише питання припинення війни на Донбасі. Однак війна, яка там триває, почалася саме з Криму", – зазначив Зеленський.

Також співрозмовники сфокусувалися на відеоконференції лідерів Східного партнерства, запланованій на 18 червня.

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Зеленський запропонував, щоб однією з ключових тем відеозустрічі стало посилення координації між ЄС та країнами-партнерами у подоланні глобальних криз.

"Для нас принциповими є три елементи, що мають визначати подальший розвиток Східного партнерства: фіксація європейських перспектив для асоційованих партнерів, підтримка територіальної цілісності партнерів, подальша інтеграція ринків з ЄС відповідно до угод про асоціацію на основі чотирьох свобод (рух товарів, послуг, капіталів, осіб). Розраховуємо на підтримку Швецією наших підходів", – зауважив Зеленський.

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