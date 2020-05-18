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Португалія призупинила імпорт іноземного сміття, щоб впоратись зі своїм

Понеділок, 18 травня 2020, 11:19

Португалія, яка зазвичай приймає величезну кількість сміття з інших європейських держав через свої низькі збори за утилізацію відходів, призупинила імпорт сміття до кінця 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv

"Це рішення спрямоване на те, щоб у нас був достатній національний потенціал з переробки відходів", - заявив уряд у своїй заяві.

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Він зазначив, що країна вже заблокувала прийом 246 тисяч тонн сміття з початку року, і новий імпорт не буде прийматися.

Португалія стягує 11 євро за переробку тонни сміття, що значно нижче від середнього європейського показника у 80 євро.

Пандемія коронавірусу призвела до збільшення кількості пластикових відходів у багатьох країнах через масове використання засобів захисту та упаковок при купівлі їжі і товарів на виніс.

Цього літа уряд Португалії перегляне свої закони про звалища і управління відходами, оскільки досягти його цілей щодо скорочення відходів і переробки стало важче через пандемію. 

У 2018 році в Португалію з інших країн надійшло близько 330 тисяч тонн іноземного сміття, включаючи відходи, що містять небезпечні речовини. 110 тисяч тонн опинилися на 11 полігонах в країні, яким дозволено отримувати сміття з-за кордону.


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