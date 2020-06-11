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Кулеба запропонував ЄС три кроки для країн Східного партнерство на тлі пандемії

Четвер, 11 червня 2020, 20:47

Глава МЗС Дмитро Кулеба запропонував ЄС зробити низку кроків, які б допомогли економікам країн Східного партнерства відновитись після коронавірусної кризи. 

Як повідомили у пресслужбі МЗС, про це міністр заявив в рамках участі у міністерській відеоконференції ініціативи ЄС "Східне партнерство" у четвер. 

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Кулеба подякував ЄС за фінансову та гуманітарну допомогу, надану Україні для боротьби з пандемією COVID-19 та її соціально-економічними наслідками. 

Він окремо відзначив важливість підтримки малого і середнього бізнесу, а також вразливих верств населення у регіонах, що найбільше постраждали внаслідок російської агресії. 

У цьому контексті Кулеба запропонував ЄС зробити три кроки для підтримки східних партнерів. Зокрема, розширити програми економічного відновлення ЄС на регіон Східного партнерства.

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Крім того, ЄС може розглянути можливість перенесення ланцюжків постачання товарів ближче до кордонів ЄС, зокрема, до України, а також залучити країни Східного партнерства, і особливо Україну з її потужним транзитним потенціалом, до проєктів у рамках Європейсько-Азійської Стратегії сполучення ЄС.

Як відомо, Європейська комісія підготувала безпрецедентний пакет допомоги у розмірі 750 мільярдів євро, щоб подолати найглибший економічний спад в історії ЄС. 

Лідери ЄС на віртуальному саміті 19 червня обговорять бюджет і фонд відновлення економіки 

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