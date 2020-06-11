Кулеба запропонував ЄС три кроки для країн Східного партнерство на тлі пандемії
Глава МЗС Дмитро Кулеба запропонував ЄС зробити низку кроків, які б допомогли економікам країн Східного партнерства відновитись після коронавірусної кризи.
Як повідомили у пресслужбі МЗС, про це міністр заявив в рамках участі у міністерській відеоконференції ініціативи ЄС "Східне партнерство" у четвер.
Кулеба подякував ЄС за фінансову та гуманітарну допомогу, надану Україні для боротьби з пандемією COVID-19 та її соціально-економічними наслідками.
Він окремо відзначив важливість підтримки малого і середнього бізнесу, а також вразливих верств населення у регіонах, що найбільше постраждали внаслідок російської агресії.
У цьому контексті Кулеба запропонував ЄС зробити три кроки для підтримки східних партнерів. Зокрема, розширити програми економічного відновлення ЄС на регіон Східного партнерства.
Крім того, ЄС може розглянути можливість перенесення ланцюжків постачання товарів ближче до кордонів ЄС, зокрема, до України, а також залучити країни Східного партнерства, і особливо Україну з її потужним транзитним потенціалом, до проєктів у рамках Європейсько-Азійської Стратегії сполучення ЄС.
Як відомо, Європейська комісія підготувала безпрецедентний пакет допомоги у розмірі 750 мільярдів євро, щоб подолати найглибший економічний спад в історії ЄС.
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