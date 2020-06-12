Зеленский предложил Швеции строить мусороперерабатывающие заводы в Украине

Президент Зеленский предложил Швеции совместно строить мусороперерабатывающие заводы в Украине.

Об этом шла речь в телефонном разговоре главы государства с премьер-министром Швеции Стефаном Левен в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

"Владимир Зеленский предложил шведской стороне рассмотреть перспективы реализации сотрудничества в строительстве сети мусороперерабатывающих заводов в Украине", - сказано в сообщении.

Читайте также Португалия приостановила ввоз иностранного мусора, чтобы справиться со своим

Зеленский также поблагодарил за неизменную поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал о ситуации в Донбассе и выполнения договоренностей парижского саммита в нормандском формате. Он также отметил необходимость возвращения Крыма на повестку дня.

"Прошу вас поддерживать вопрос возвращения Крыма в повестке дня. В течение лет звучало только вопросы прекращения войны в Донбассе. Однако война, которая там идет, началась именно с Крыма", - отметил Зеленский.

Также собеседники сфокусировались на видеоконференции лидеров Восточного партнерства, запланированной на 18 июня.

Читайте также Кулеба предложил ЕС три шага для стран Восточного партнерство на фоне пандемии

Зеленский предложил, чтобы одной из ключевых тем видеовстречи стало усиление координации между ЕС и странами-партнерами в преодолении глобальных кризисов.

"Для нас принципиальными являются три элемента, имеющие определять дальнейшее развитие Восточного партнерства: фиксация европейских перспектив для ассоциированных партнеров, поддержка территориальной целостности партнеров, дальнейшая интеграция рынков с ЕС в соответствии с соглашениями об ассоциации на основе четырех свобод (движение товаров, услуг, капиталов, человек). Рассчитываем на поддержку Швецией наших подходов", - отметил Зеленский.

Читайте также: Мусорный завод у дома: три мифа об утилизации отходов в Швеции