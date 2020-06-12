Єрмак розповів раднику Макрона, що Україна робить для пожвавлення "Мінська"

Глава офісу українського президента Андрій Єрмак на зустрічі із зовнішньополітичним радником президента Франції Еммануелем Бонном у Парижі розповів про зусилля України щодо інтенсифікації Мінського переговорного процесу.

Про це повідомили у пресслужбі офісу президента за підсумками зустрічі, пише "Європейська правда".

Єрмак зокрема розповів про перезавантаження української делегації та підвищення її статусу.

"Україна робить усе можливе для повної імплементації паризьких угод, що відкрило б можливість для проведення саміту лідерів держав "нормандської четвірки" в Берліні. Ми високо цінуємо зусилля з посередництва Франції та Німеччини як наших партнерів у Нормандському форматі. Сьогодні посилення нашої координації є дуже важливим", - заявив Єрмак.

Єрмак та Бонн детально обговорили стан виконання домовленостей грудневого паризького саміту в "нормандському форматі" у контексті підготовки до наступної зустрічі в Берліні та погодилися з необхідністю якнайшвидшого її проведення.

Сторони також обговорили можливість зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" в найближчі тижні, додали у пресслужбі.

Як повідомлялося, вони також обговорили підготовку майбутнього візиту президента Франції Еммануеля Макрона в Україну, який може відбутися до кінця цього року.

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