Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Європарламенті застерегли від політичного переслідування Порошенка

В уряді пояснили, що дасть Україні статус партнера розширених можливостей НАТО

Україна стала членом Програми розширених можливостей НАТО 

У Лондоні пам’ятник Черчиллю закрили щитами, щоб захистити від антирасистів






Єрмак розповів раднику Макрона, що Україна робить для пожвавлення "Мінська"

П'ятниця, 12 червня 2020, 18:58

Глава офісу українського президента Андрій Єрмак на зустрічі із зовнішньополітичним радником президента Франції Еммануелем Бонном у Парижі розповів про зусилля України щодо інтенсифікації Мінського переговорного процесу.

Про це повідомили у пресслужбі офісу президента за підсумками зустрічі, пише "Європейська правда". 

Єрмак зокрема розповів про перезавантаження української делегації та підвищення її статусу.

Читайте також
Меркель підтримала зміни у Мінському форматі, ініційовані Україною - ОП

"Україна робить усе можливе для повної імплементації паризьких угод, що відкрило б можливість для проведення саміту лідерів держав "нормандської четвірки" в Берліні. Ми високо цінуємо зусилля з посередництва Франції та Німеччини як наших партнерів у Нормандському форматі. Сьогодні посилення нашої координації є дуже важливим", - заявив Єрмак. 

Єрмак та Бонн детально обговорили стан виконання домовленостей грудневого паризького саміту в "нормандському форматі" у контексті підготовки до наступної зустрічі в Берліні та погодилися з необхідністю якнайшвидшого її проведення.

Сторони також обговорили можливість зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" в найближчі тижні, додали у пресслужбі. 

Як повідомлялося, вони також обговорили підготовку майбутнього візиту президента Франції Еммануеля Макрона в Україну, який може відбутися до кінця цього року.

Читайте також: Почули Донбас: чому включення переселенців до Мінська дає шанс на вихід із глухого кута

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Донбас та ОРДЛО Макрон
powered by lun.ua