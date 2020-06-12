Макрон може приїхати в Україну до кінця року - ОП

Президент Франції Еммануель Макрон може відвідати Україну наприкінці цього року.

Про це йшлося на зустрічі української делегації та зовнішньополітичного радника французького президента Еммануеля Бонна, яка відбулась в п'ятницю в Парижі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу офісу українського президента.

У повідомленні зазначається, що глава офісу Зеленського Андрій Єрмак та Еммануель Бонн "обговорили підготовку майбутнього візиту президента Франції Еммануеля Макрона в Україну, який може відбутися до кінця цього року".

Повідомляється, що на зустрічі сторони обговорили перебіг Мінського процесу та двосторонню співпрацю України та Франції.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ України повідомляло про початок підготовки до офіційного візиту президента Франції в Україну 22 січня цього року.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський їздив з офіційним візитом до Франції у червні 2019 року.

У листопаді Офіс президента повідомив, що Зеленський та Макрон домовилися про візит президента Франції в Україну.

Макрон та Зеленський також зустрічалися 9 грудня у Парижі під час проведення саміту у "нормандському форматі".