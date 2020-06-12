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Макрон може приїхати в Україну до кінця року - ОП

П'ятниця, 12 червня 2020, 18:40

Президент Франції Еммануель Макрон може відвідати Україну наприкінці цього року. 

Про це йшлося на зустрічі української делегації та зовнішньополітичного радника французького президента  Еммануеля Бонна, яка відбулась в п'ятницю в Парижі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу офісу українського президента.  

У повідомленні зазначається, що глава офісу Зеленського Андрій Єрмак та Еммануель Бонн "обговорили підготовку майбутнього візиту президента Франції Еммануеля Макрона в Україну, який може відбутися до кінця цього року". 

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Повідомляється, що на зустрічі сторони обговорили перебіг Мінського процесу та двосторонню співпрацю України та Франції.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ України повідомляло про початок підготовки до офіційного візиту президента Франції в Україну 22 січня цього року. 

Як відомо, президент України Володимир Зеленський їздив з офіційним візитом до Франції у червні 2019 року.

У листопаді Офіс президента повідомив, що Зеленський та Макрон домовилися про візит президента Франції в Україну.

Макрон та Зеленський також зустрічалися 9 грудня у Парижі під час проведення саміту у "нормандському форматі".

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Франція Макрон Зеленський
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