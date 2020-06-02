Єрмак і Кулеба планують візит до Парижа

Голова Офісу президента та міністр закордонних справ України мають намір відвідати Париж.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Андрій Єрмак у коментарі ЗМІ під час візиту до Берліна.

"Я думаю, що ми незабаром здійснимо такий самий візит із міністром до Парижа, й уже рухатимемося разом із нашими партнерами цим шляхом (мирного врегулювання ситуації на Донбасі - ІФ)", - заявив голова Офісу президента.





Нагадаємо, сьогодні Андрій Єрмак та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснили візит до Берліна. У складі української делегації були також заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, радник Президента України Руслан Демченко, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони Андрій Таран.

У рамках візиту відбулася низка зустрічей, зокрема, з міністром оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер та міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, також із зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Яном Гекером.

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з німецьким колегою Гайко Маасом запевнив, що у переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі Україна не погодиться на перетин "червоних ліній".