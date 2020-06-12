Ермак рассказал советнику Макрона, что Украина делает для оживления "Минска"

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак на встрече с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном в Париже рассказал об усилиях Украины по интенсификации Минского переговорного процесса.

Об этом сообщили в пресс-службе офиса президента по итогам встречи, пишет "Европейская правда".

Ермак в частности рассказал о перезагрузке украинской делегации и повышении ее статуса.

"Украина делает все возможное для полной имплементации парижских соглашений, которое открыло бы возможность для проведения саммита лидеров государств "нормандской четверки" в Берлине. Мы высоко ценим усилия по посредничеству Франции и Германии как наших партнеров в нормандском формате. Сегодня усиления нашей координации являются очень важным ", - заявил Ермак.

Ермак и Бонн подробно обсудили состояние выполнения договоренностей декабрьского парижского саммита в "нормандском формате" в контексте подготовки к следующей встрече в Берлине и согласились с необходимостью скорейшего ее проведения.

Стороны также обсудили возможность встречи внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской четверки" в ближайшие недели, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, они также обсудили подготовку предстоящего визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину, который может состояться до конца этого года.

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