Меркель підтримала зміни у Мінському форматі, ініційовані Україною - ОП

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, під час якої, як заявили в офісі президента, вона підтримала ініційовані Україною зміни у Мінському форматі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у пресслужбі офісу президента за підсумками розмови, "канцлер Ангела Меркель заявила про підтримку змін у роботі Тристоронньої контактної групи, ініційованих Україною".

Читайте також Меркель відмовилася від особистого візиту до США на саміт G7

Зеленський зазначив, що у телефонній розмові обоє лідерів "підтвердили необхідність послідовної імплементації всіх домовленостей, досягнутих на саміті "нормандської четвірки" в Парижі".

"Їхнє ефективне виконання прокладе шлях до саміту в Берліні", - наголосив президент.

Меркель і Зеленський обговорили також підсумки робочого візиту української делегації до Німеччини 2 червня, повідомили у пресслужбі офісу президента.

Зеленський підтвердив "налаштованість на максимальну координацію зусиль" з партнерами у питаннях мирного врегулювання на Донбасі – Німеччиною та Францією.

Зеленський також подякував за чітку та послідовну позицію Німеччини щодо неможливості зміни формату "Групи семи" до повного відновлення територіальної цілісності України.

Читайте також Кулеба: Україна не піде на жодні особливі статуси Донбасу за російським сценарієм

Це була одинадцята за рахунком розмова двох лідерів протягом першого року президентства Зеленського, підкреслив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Після нещодавнього візиту до Берліна глава МЗС Дмитро Кулеба анонсував нові переговори "нормандської четвірки" на рівні міністрів вже незабаром.

Кулеба не уточнив, чи буде це особиста зустріч міністрів, або ж у вигляді відеоконференції.

Що стосується "нормандського саміту" за участі лідерів країн, його проведення буде залежати від ситуації з пандемією.

Детальніше про хід переговорів читайте у статті: "Ми спробуємо, якщо у Мінська взагалі є шанси": що відбувається у переговорах по Донбасу