Трюдо: Іран передасть "чорні скриньки" літака МАУ до Франції "незабаром"

Іран незабаром надішле до Франції "чорні скриньки" збитого в січні під Тегераном українського літака МАУ, заявив у вівторок на брифінгу прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

"Передбачається, що "чорні скриньки" будуть незабаром відправлені до Франції", - заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо на щоденному брифінгу, додавши, що пандемія коронавірусу затримала передачу.

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"Ми будемо продовжувати чинити тиск на іранський режим разом з нашими міжнародними партнерами, щоб отримати відповіді, домогтися справедливості, отримати компенсацію для сімей", - додав він.

Трюдо додав, що він підняв питання аналізу "чорних скриньок" в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським кілька днів назад.

У понеділок Іран заявив, що пандемія коронавірусу, яка призвела до скасування більшості міжнародних рейсів, уповільнила його плани з відправки "чорних скриньок" за кордон.

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Іранські слідчі попросили французьке агентство з розслідування авіаційних подій BEA провести розшифровку "чорних скриньок" збитого літака.

Пізніше "Європейській правді" стало відомо, що Україна хоче отримати доступ до "чорних скриньок" перш, ніж їх передадуть для експертизи до Франції.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули