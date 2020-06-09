Іран каже, що у справі збиття МАУ затримали 6 підозрюваних

Судова влада Ірану заявляє, що у справі про збиття літака Міжнародних авіаліній України було затримано шестеро підозрюваних.

Про це йдеться в повідомленні іранського інформаційного агентства ILNA, пише "Європейська правда".

"Поки що у цій справі було затримано 6 злочинців. В останні дні три людини були звільнені під заставу, а троє інших перебувають під вартою", - повідомив представник судової влади Ірану Голамхосейн Есмаїлі.

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Цими вихідними заступник міністра закордонних справ Ірану з міжнародних і правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що розслідування Ірану щодо збиття літака МАУ "майже закінчено".

Як відомо, Іран досі утримує "чорні скриньки" збитого літака. Бахарванд заявив, що, на думку іранських слідчих, у "чорних скриньках" літака не міститься важлива інформація.

Глава МЗС Дмитро Кулеба у квітні заявив, що Україна веде переговори з Іраном щодо отримання бортових самописців.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав.