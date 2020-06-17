Трюдо: Иран "вскоре" передаст "черные ящики" самолета МАУ во Францию ​​

Иран вскоре направит во Францию ​​"черные ящики" сбитого в январе под Тегераном украинского самолета МАУ, заявил во вторник на брифинге премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

"Предполагается, что "черные ящики" будут вскоре отправлены во Францию", - заявил премьер-министр Джастин Трюдо на ежедневном брифинге, добавив, что пандемия коронавируса задержала передачу.

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"Мы будем продолжать оказывать давление на иранский режим вместе с нашими международными партнерами, чтобы получить ответы, добиться справедливости, получить компенсацию для семей", - добавил он.

Трюдо добавил, что он поднял вопрос анализа "черных ящиков" в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским несколько дней назад.

В понедельник Иран заявил, что пандемия коронавируса, которая привела к отмене большинства международных рейсов, замедлила его планы по отправке "черных ящиков" за границу.

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Иранские следователи попросили французское агентство по расследованию авиационных происшествий BEA провести расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета.

Позже "Европейской правде" стало известно, что Украина хочет получить доступ к "черным ящикам" прежде чем они будут переданы для экспертизы во Францию.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли