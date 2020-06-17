Трюдо: Иран "вскоре" передаст "черные ящики" самолета МАУ во Францию
Иран вскоре направит во Францию "черные ящики" сбитого в январе под Тегераном украинского самолета МАУ, заявил во вторник на брифинге премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.
"Предполагается, что "черные ящики" будут вскоре отправлены во Францию", - заявил премьер-министр Джастин Трюдо на ежедневном брифинге, добавив, что пандемия коронавируса задержала передачу.
"Мы будем продолжать оказывать давление на иранский режим вместе с нашими международными партнерами, чтобы получить ответы, добиться справедливости, получить компенсацию для семей", - добавил он.
Трюдо добавил, что он поднял вопрос анализа "черных ящиков" в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским несколько дней назад.
В понедельник Иран заявил, что пандемия коронавируса, которая привела к отмене большинства международных рейсов, замедлила его планы по отправке "черных ящиков" за границу.
Иранские следователи попросили французское агентство по расследованию авиационных происшествий BEA провести расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета.
Позже "Европейской правде" стало известно, что Украина хочет получить доступ к "черным ящикам" прежде чем они будут переданы для экспертизы во Францию.
Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли