МЗС Литви викликало представника РФ через пакт Молотова-Ріббентропа

МЗС Литви в четвер заявило представнику посольства Росії протест у зв'язку зі спробами РФ реабілітувати пакт Молотова-Ріббентропа і його таємні протоколи.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на офіційне повідомлення МЗС Литви.

Представнику посольства РФ висловили глибоку стурбованість у зв'язку з законопроєктом на розгляді в Держдумі Росії, метою якого є скасування рішення З'їзду народних депутатів СРСР 1989 року про визнання таємних протоколів пакту Молотова-Ріббентропа юридично необґрунтованими і недійсними, повідомило МЗС Литви.

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Заступник міністра закордонних справ Далюс Чекуоліс звернув увагу на те, що "спроба реабілітувати двох диктаторів неодноразово засуджувалася не лише міжнародною спільнотою, а й самою Росією".

Він також висловив надію, що Думі РФ вистачить мудрості відхилити проєкт, який повертає Росію в тоталітарне минуле.

Напередодні парламент Литви одноголосно засудив спроби Росії переписати історію у зв’язку з зареєстрованою у Держдумі ініціативою.

До міністерства закордонних справ Естонії викликали посла Росії через пропозицію Держдуми щодо скасування рішення засудити пакт Молотова - Ріббентропа.