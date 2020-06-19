МИД Литвы вызвал представителя РФ из-за пакта Молотова-Риббентропа

МИД Литвы в четверг заявил представителю посольства России протест в связи с попытками РФ реабилитировать пакт Молотова-Риббентропа и его тайные протоколы.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на официальное сообщение МИД Литвы.

Представителю посольства РФ выразили глубокую обеспокоенность в связи с законопроектом на рассмотрении в Госдуме России, целью которого является отмена решения Съезда народных депутатов СССР 1989 года о признании тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа юридически необоснованными и недействительными, сообщил МИД Литвы.

Заместитель министра иностранных дел Далюс Чекуолис обратил внимание на то, что "попытка реабилитировать двух диктаторов неоднократно осуждалась не только международным сообществом, но и самой Россией".

Он также выразил надежду, что Думе РФ хватит мудрости отклонить проект, который возвращает Россию в тоталитарное прошлое.

Накануне парламент Литвы единогласно осудил попытки России переписать историю в связи с зарегистрированной в Госдуме инициативой.

В министерство иностранных дел Эстонии вызвали посла России из-за предложение Госдумы об отмене решения осудить пакт Молотова - Риббентропа.