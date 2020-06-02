Україна працює над консенсусом у НАТО щодо участі у Програмі розширених можливостей

Україна працює над досягненням консенсусу у НАТО щодо її участі у Програмі розширених можливостей Альянсу.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі з міністром оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер у Берліні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я порушив питання участі України в Програмі розширених можливостей НАТО. Ми розраховуємо на підтримку Німеччини в цьому питанні", - розповів Кулеба про хід зустрічі.

"Ми працюємо над тим, щоб досягнути консенсусу. Тому що рішення щодо участі України в програмі є консенсусним", - пояснив міністр.

Він додав, що участь у програмі дуже важлива не лише для України, але "для зміцнення спроможності Альянсу загалом".

"Такої ж думки дотримується абсолютна більшість країн-членів і союзників", - додав Кулеба.

За його словами, міністр оборони Німеччини підтвердила повну підтримку України і запевнила, що Берлін підтримуватиме зближення України з НАТО.

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Нагадаємо, на початку травня віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко заявив, що Україна майже готова приєднатися до Партнерства розширених можливостей НАТО.

Пристайко сказав, що "залишається певне "домашнє завдання" на цьому напрямку, але робота добре спланована".

Ексміністр оборони Андрій Загороднюк прогнозував, що рішення щодо участі України у Програмі розширених можливостей НАТО можуть ухвалити у жовтні цьогоріч.

Наприкінці березня президент України Володимир Зеленський, вітаючи Північну Македонію з вступом до НАТО, заявив, що Україна одного дня також стане повноправним членом Альянсу.