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Зеленський: одного дня Україна також стане членом НАТО

П'ятниця, 27 березня 2020, 19:41

Президент Володимир Зеленський привітав Північну Македонію з вступом до НАТО і заявив, що Україна одного дня також стане повноправним членом Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Щиро вітаю президента та народ Північної Македонії з історичним досягненням – приєднанням до НАТО як 30-го повноправного члена. Альянс дотримується своїх обіцянок щодо реалізації політики відкритих дверей.

Одного дня Україна також стане повноправним членом" - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, 27 березня Північна Македонія офіційно стала новим членом Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, 12 лютого 2019 року уряд у Скоп’є офіційно повідомив про зміну назви Македонії на Республіка Північна Македонія, щоб завершити тривалу суперечку із Грецією.

Греція роками блокувала членство Македонії у НАТО, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.

Читайте детальніше: "Шлях до НАТО: як Македонія вирвалася з кола "друзів РФ" та стає членом Альянсу".

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