Зеленський: одного дня Україна також стане членом НАТО

Президент Володимир Зеленський привітав Північну Македонію з вступом до НАТО і заявив, що Україна одного дня також стане повноправним членом Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Щиро вітаю президента та народ Північної Македонії з історичним досягненням – приєднанням до НАТО як 30-го повноправного члена. Альянс дотримується своїх обіцянок щодо реалізації політики відкритих дверей.

Одного дня Україна також стане повноправним членом" - наголосив Зеленський.

Щиро вітаю Президента @SPendarovski та народ #NorthMacedonia з історичним досягненням – приєднанням до #NATO як 30-го повноправного члена. Альянс дотримується своїх обіцянок щодо реалізації політики відкритих дверей.

Одного дня Україна також стане повноправним членом @NATO — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 27, 2020

Як повідомлялося, 27 березня Північна Македонія офіційно стала новим членом Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, 12 лютого 2019 року уряд у Скоп’є офіційно повідомив про зміну назви Македонії на Республіка Північна Македонія, щоб завершити тривалу суперечку із Грецією.

Греція роками блокувала членство Македонії у НАТО, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.

Читайте детальніше: "Шлях до НАТО: як Македонія вирвалася з кола "друзів РФ" та стає членом Альянсу".