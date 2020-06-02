Украина работает над консенсусом в НАТО об участии в Программе расширенных возможностей

Украина работает над достижением консенсуса в НАТО относительно ее участия в Программе расширенных возможностей Альянса.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба после встречи с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Берлине, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я поднял вопрос участия Украины в Программе расширенных возможностей НАТО. Мы рассчитываем на поддержку Германии в этом вопросе", - рассказал Кулеба о ходе встречи.

"Мы работаем над тем, чтобы достичь консенсуса. Потому что решение об участии Украины в программе является консенсусным", - пояснил министр.

Он добавил, что участие в программе очень важно не только для Украины, но "для укрепления способности Альянса в целом".

"Такого же мнения придерживается абсолютное большинство стран-членов и союзников", - добавил Кулеба.

По его словам, министр обороны Германии подтвердила полную поддержку Украины и заверила, что Берлин будет поддерживать сближение Украины с НАТО.

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Напомним, в начале мая вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина почти готова присоединиться к Партнерству расширенных возможностей НАТО.

Пристайко сказал, что "остается определенное домашнее задание на этом направлении, но работа хорошо спланирована".

Экс-министр обороны Андрей Загороднюк прогнозировал, что решение об участии Украины в программе расширенных возможностей НАТО могут принять в октябре этого года.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя Северную Македонию с вступлением в НАТО, заявил, что Украина тоже однажды станет полноправным членом Альянса.