Вибори у Польщі: Дуда може програти Тшасковському у другому турі

Чинний президент Польщі може програти у другому турі кандидату від ключової опозиційної сили.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Onet, такі останні результати опитування, проведеного соціологічними компаніями на замовлення видань Dziennik, Gazeta Prawna та RMF FM.

За даними соцопитування, Анджей Дуда, чинний президент Польщі, у другому турі президентських виборів може програти кандидату від "Громадянської платформи" Рафалу Тшасковському.

У першому турі за чинного президента готові проголосувати 41,5% респондентів, тоді як Рафал Тшасковський набрав би 28,3%. На третьому місці – антисистемний кандидат Шимон Головня з 8,6%.

Водночас, у другому турі Рафала Тшасковського підтримали б 46,9% опитаних, тоді як Дуду – 45,8%. Ще 4,4% респондентів відповіли, що поки не визначилися з вибором, і 3% кажуть, що не збираються голосувати.

Брати участь у виборах збираються 56,1% опитаних. Це на 10% більше, ніж наприкінці травня.

Опитування проводилося компанією United Surveys у п’ятницю, 19 червня, методом телефонного опитування під контролем централізовано комп’ютерної системи (САТІ). Всього опитали 1100 громадян.

Це вже не перше соціологічне дослідження, яке прогнозує програш Дуді у разі виходу в другий тур разом з Рафалом Тшасковським. За результатами опитування, проведеного Maison&Partners у середині червня, у разі двобою Дуда-Тшасковський очікується результат 43% проти 46%.

Президентські вибори у Польщі мають відбутися наступної неділі, 28 червня.