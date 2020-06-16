Дуда програє у другому турі виборів президента Польщі - опитування

Чинний президент Польщі Анджей Дуда програє у другому турі президентських виборів, якщо його суперником буде Рафал Тшасковський або Шимон Головня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl, про це свідчить результат опитування Maison&Partners.

Дуда виходить на перше місце у першому турі виборів, але в другому програє і Тшасковському, і Головні.

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Опитування проводилося в двох варіантах: серед тих, хто заявив, що візьме участь у виборах, і серед усіх, хто брав участь в опитуванні.

Якщо у другому турі Анджей Дуда змагатиметься з Тшасковським, перший отримає 39%, другий - 42%. 19% не визначилися, за кого голосувати. У разі, якщо Шимон Головня був суперником Дуди, 38% проголосували б за нинішнього президента, за Головню - 46%. 16% респондентів не визначилися. Це результат опитування серед усіх респондентів.

Серед опитаних, які декларують готовність взяти участь у виборах, результат у парі Дуда-Головня складає 42% проти 50%. 8% опитаних не визначилися.

У разі двобою Дуда-Тшасковський очікується результат 43% проти 46%. 11% не визначились.

Опитування проводилося Maison&Partners 12-15 червня на вибірці з 1055 дорослих з використанням методу CAWI.

Президентські вибори у Польщі, перенесені з травня через пандемію коронавірусу і спротив опозиції, відбудуться 28 червня.

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