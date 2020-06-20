Уряд Польщі пропонує пожежні машини за високу явку на "територіях Дуди"

Уряд Польщі запропонував надати пожежні машини невеликим гмінам, які продемонструють високу явку на президентських виборах наступного тижня.

Відповідну кампанію оголосило МВС країни, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено на сайті відомства, пожежна машина дістанеться населеним пунктам до 20 тисяч жителів, у яких на виборах 28 червня буде найвища явка.

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16 транспортних засобів будуть надані в рамках кампанії під назвою "Битва за машини". Вартість однієї машини складає майже 800 тисяч злотих.

Критики цієї акції, серед яких головна опозиційна партія "Громадянська платформа", відзначають, що ця схема вочевидь розроблена для збільшення явки в сільській місцевості, де виборці переважно підтримують чинного президента Анджея Дуду. "Громадянська платформа" здебільшого користується підтримкою населення у містах.

Як повідомлялося, за одним із останніх опитувань чинний президент Польщі Анджей Дуда програє у другому турі президентських виборів, якщо його суперником буде Рафал Тшасковський або Шимон Головня.

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