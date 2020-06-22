Выборы в Польше: Дуда может проиграть Тшасковскому во втором туре

Действующий президент Польши может проиграть во втором туре кандидату от ключевой оппозиционной силы.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet, таковы последние результаты опроса, проведенного социологическими компаниями по заказу изданий Dziennik, Gazeta Prawna и RMF FM.

По данным соцопроса, Дуда, действующий президент Польши, во втором туре президентских выборов может проиграть кандидату от "Гражданской платформы" Рафалу Тшасковскому.

В первом туре за действующего президента готовы проголосовать 41,5% респондентов, тогда как Рафал Тшасковский набрал бы 28,3%. На третьем месте - антисистемный кандидат Шимон Головня с 8,6%.

В то же время во втором туре Рафала Тшасковского поддержали бы 46,9% опрошенных, тогда как Дуду - 45,8%. Еще 4,4% респондентов ответили, что пока не определились с выбором, и 3% говорят, что не собираются голосовать.

Участвовать в выборах собираются 56,1% опрошенных. Это на 10% больше, чем в конце мая.

Опрос проводился компанией United Surveys в пятницу, 19 июня, методом телефонного интервью под контролем централизованной компьютерной системы (САТІ). Всего опросили 1100 граждан.

Это уже не первое социологическое исследование, которое прогнозирует проигрыш Дуды в случае выхода во второй тур вместе с Тшасковским. По результатам опроса, проведенного Maison & Partners в середине июня, в случае пары Дуда-Тшасковский ожидается результат 43% против 46%.

Президентские выборы в Польше должны состояться в следующее воскресенье, 28 июня.